"No meu time, prefiero ter dois Mbappé a dois Neymar"

O ex-jogador Jean-Michel Jarqué se aposentou no clube da capital francesa na temporada 1978-79 e analisou as maiores estrelas do atual elenco PSG em declarações a 'RMC Sport'.

"No meu time, prefiro ter dois Mbappé a dois Neymar. Neymar leva você a níveis de emoção que Mbappé não alcança, mas a diferença de idade é o que me faz escolher", justificou.

Obviamente, nem tudo foi elogio para o francês: "Kylian nem sempre foi um jogador de futebol exemplar, ele se deixa levar pelos nervos e teve comportamentos contraditórios".

Ambos os jogadores vivem cercados por rumores sobre possíveis transferências, Mbappé é vinculado ao Real Madrid e Neymar, ao Barcelona. A dupla continuará protagonisando em campo e em manchetes onde quer que esteja.