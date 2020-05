No minuto final, Colônia empata com o Fortuna Düsseldorf

A Bundesliga voltou e com ela a emoção do futebol. Foi isso que vimos no duelo entre Colônia e Fortuna Düsseldorf, que deixou todo mundo vidrado até os acréscimos.

Karaman na reta final do primeiro tempo e Thommy aos 61' colocaram os visitantes em vantagem. O Colônia sofreu para conseguir o empate, principalmente depois de Uth desperdiçar uma cobrança de pênalti. O empate veio com Modeste (88’) e Cordoba (90+1').

Com o resultado, o Colônia somou 34 pontos e se mantem na 10º posição na tabela. Já o Fortuna Düsseldorf chegou aos 24 pontos e continua na 16º colocação.

Na próxima rodada, o Colônia visita o Hoffenheim (9º), um rival direto pelo sonho da UEFA League. Enquanto o Fortuna recebe o Schalke 04 (8º).