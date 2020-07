No mundo do futebol, Mbappé tem o Funko mais vendido

O ser humano, por natureza, coleciona coisas. De chaveiros a ímãs de viagem. Uma das últimas modas tem a ver com bonecos Funko, pequenos objetos com cerca de nove centímetros de altura.

O Funko tem diferentes e múltiplos temas. De sagas a filmes ou séries a videogames. Mas também entrou no mundo dos esportes e, principalmente, do futebol.

Várias equipes já assinaram um acordo com a empresa Funko para a produção desses bonecos. Na Espanha, no momento, nenhum deles chegou, nem do Barcelona nem do Real Madrid.

Porém, chegou na Premier League, o mercado com mais equipes. Clubes como o Arsenal, com Mesut Özil, Liverpool, com Mohamed Salah, ou Manchester City, com Kevin De Bruyne, têm seus itens personalizados. Também o Chelsea, sendo Hazard, antes de ir para o Real Madrid, um dos mais procurados.

Mas, se tém alguém que é um verdadeiro sucesso, informou o 'Marca', é o PSG. A equipe parisiense também assinou um acordo pelo qual tem bonecos como Mbappé, o mais vendido até o momento na plataforma Amazon, ou Neymar.