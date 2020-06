"No Real Madrid a vodka era a minha melhor amiga"

Não é a primeira vez que Wesley Sneijder reconheceu que não levou muito a sério a sua carreira. Já falou que havia bebido um pouco, mas agora, em um trecho da sua autobiografia revelou mais problemas com o álcool.

“Eu era jovem e apreciei o sucesso. Mas algo deve ter dado errado lá. Não havia drogas, mas sim álcool e rock n’ roll. Me acostumei a viver como uma estrela. Você é adorado como jogador do Rea. Se costumava descer a rua, gastar milhares de euros e pagar às pessoas. Não posso dizer que me privou de nada. Joguei muito bem, mas eles disseram que eu ainda poderia ter feito melhor”, publicou a 'Voetball International'.

“Eu estava sozinho e vi o pequeno Jessey muito pouco… A propósito, por que ficar sozinho quando você tem amigos suficientes para passar o seu tempo livre? Não me dei conta que a garrafa de vodka se tornou minha melhor amiga. Fisicamente, nem percebi. No dia seguinte, acordei como se nada tivesse acontecido. Continuei jogando, mas piorando e claramente menos focado. Minha atitude não era digna do Real Madrid. Ele estava mentindo para mim dizendo a mim mesma que tudo estava indo bem e me apeguei à minha inteligência no futebol. Me afundei fisicamente. Corri menos, escondi muito com a minha técnica. Também pensei que ninguém notaria”, completou.