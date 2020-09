"No Real Madrid aconteceu o mesmo com Cristiano e a vida continuou sem ele"

De volta das férias, Luka Modric conversou com a 'AFP' e deu a sua opinião sobre o tema do momento: Leo Messi e o Barcelona. O '10' do Real Madrid assegura que será um duro golpe, mas que os catalães saberão se reerguer.

"Seria uma grande perda para o prestígio da LaLiga. Mas você não pode ficar pensando no passado. É futebol e pronto. Você tem que olhar para frente. Outros jogadores se tornarão estrelas em seu lugar", disse o meia em entrevista a 'AFP'.

O croata comparou a situação vivida pelo Barça com a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid. "A vida continuou sem ele (Cristiano) no Real Madrid. Será a mesma coisa no FC Barcelona e na LaLiga sem Messi", compeltou.

Por fim, Modric lamentou o cancelamento do prêmio Bola de Ouro dessa temporada em decorrência da pandemia do coronavírus, que tinha Robert Lewandowski como grande favorito.

"Lamento por ele, por todos os jogadores que tiveram uma temporada incrível, mas que não terão a oportunidade de ganhar este prêmio. Eles terão que esperar. Há jogadores que fizeram ótimas temporadas, mas nunca tiveram essa oportunidade. É o que me deixa ainda mais orgulhoso, é uma sensação indescritível", concluiu.