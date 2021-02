No segundo minuto, Sterling abre o placar contra o Arsenal

Comemorando a volta de De Bruyne, o Manchester City visitou o Arsenal neste domingo em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League e não demorou para conseguir vantagem no placar.

O cronômetro marcava menos de 2 minutos quando a rede do time da casa balançou. O lance teve origem em troca de passes girando por diferentes partes do campo, até que chegou a Riyad Mahrez.

No lado direito do gramado, o argelino encarou a marcação, pedalou, invadiu a área e cruzou para Raheem Sterling, que saltou mais alto e cabeceou para dentro. Ele soma 14 gols e sete assistências em 33 partidas.

Com vantagem no placar, o time de Pep Guardiola se aproximou de conseguir aumentar as suas sequências de 17 vitórias e 24 jogos de invencibilidade.