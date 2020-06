No sofrimento, o United se classifica para as semis da FA Cup

Hoja a bola rolou pela Copa da Inglaterra! O Manchester United garantiu a sua classificação para as semifinais da competição ao bater o Norwich nos acréscimos.

O primeiro gol do United saiu no segundo tempo. Após um bate rebate dentro da área do Norwich, a bola sobrou para Ighalo, sem marcação, mandar para as redes.

O Norwich não acusou o golpe e partiu em busca do empate. Aos 30 minutos, Cantwell recebeu de Buendía e bateu da entrada da área. Romero não reagiu a tempo e viu a bola morrer nas suas redes.

Na reta final, Klose foi expulso por falta em Ighalo, e ai a coisa complicou de vez para o Norwich. Mesmo com um a mais, o gol do United só saiu no minuto 118 e o herói improvável foi o zagueiro Maguire, que se esticou todo para empurrar a bola para as redes.

Agora os 'red devils' esperam o vencedor da partida entre Sheffield United e Arsenal, que acontece nesse domingo.