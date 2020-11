No sufoco, Flamengo segura empate contra o Racing

É Libertadaores irmão, não tem essa de jogo fácil. Quem pensou que o Flamengo iria atropelar o Racing na partida de ida das oitavas de final da Libertadores se enganou completamente.

Com muita chuva em Bueno Aires, o Racing, atolado em uma crise dentro e fora de campo, recebeu o campeão da América de olho em uma vaga na próxima fase, e deu trabalho.

Os donos da casa sairam na frente logo aos 12 minutos com uma jogadaça de Dominguez pela direita, deixando três jogadores do Flamengo na saudade e cruzando para Fértoli desviar na primeira trave, sem chances para Diego Alves.

Mas não deu nem tempo para comemorar, porque dois minutos depois veio o empate do Flamengo. Arrascaeta lançou Bruno Henrique, que ganhou na velocidade e cruzou de três dedos para Gabigol só empurrar para as redes!

As duas equipes foram alternando bons momentos na partida, até que aos 33' a trave salvou o Racing, quando Bruno Henrique recebeu de Arrascaeta e bateu firme para carimbar o poste de Arias.

Já no segundo tempo, um gol anulado para cada lado. Arrascaeta recebeu de Vitinho e mandou para as redes com o gol aberto, mas o árbitro pegou um impedimento na origem do lance e anulou o gol. Do lado do Racing o motivo foi o mesmo, já de Lisando López estava em posição irregular.

O jogo começou a esquentar, as jogadas foram ficando mais fortes, até que Thuler deu uma dura entrada e recebeu o cartão amarelo. No entanto, o árbitro foi chamado para rever o lance no monitor, e após a consulta resolveu expulsar o zagueiro do Fla aos 81'.

A partir daí, o jogo que estava complicado se tornou um verdadeiro Deus nos acuda. O árbitro ainda deu mais oito minutos de acréscimos que pareciam eterno para a torcida do Flamengo. Mas no fim, os cariocas seguraram o resultado.

Agora tudo será resolvido no Rio de Janeiro. O Flamengo se classifica com uma vitória ou empate sem gols, enquanto os argentinas vançam com uma vitória ou um empate por dois ou mais gols.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (01/12) no Maracanã por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.