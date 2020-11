Nome de treinador português está na mesa do Vitória

Pego de surpresa com a saída de Eduardo Barroca, que acertou com o Botafogo nesta sexta-feira, o Vitória está agora atrás de um novo treinador. Alguns nomes já estão na mesa do presidente Paulo Carneiro e, segundo o portal 'Goal' apurou, um deles é português: Abel Xavier.

Ex-jogador de Benfica, Everton, Liverpool, Galatasaray, Roma e Los Angeles Galaxy, o ex-zagueiro está livre no mercado desde a temporada passada, quando deixou o comando da Seleção de Moçambique, onde trabalhou durante quatro anos consecutivos.

Nos últimos meses, Abel, que chegou a assumir o papel de comentarista esportivo na televisão, teve sondagens de outras seleções africanas, como a Zâmbia, mas preferiu ficar um período parado.

Aos 47 anos, Abel Xavier, que nasceu em Moçambique e se mudou ainda criança para Portugal, tendo representado a seleção das Quinas nos tempos de Vítor Baía, Figo e Rui Costa, já dirigiu ainda três clubes de Portugal, entre 2013 e 2015: Olhanense, Farense e Aves.

Interino contra o CRB

Sem Eduardo Barroca, o ex-lateral Rodrigo Chagas, que estava no comando das categorias de base, foi chamado para assumir o Vitória de forma interna, com estreia marcada já para sábado, contra o CRB, na Série B do Brasileirão.