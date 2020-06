Haaland marca nos acréscimos e adia o título alemão

Faltando quatro partidas para o fim do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund chegou à 31ª rodada com o difícil desafio de tirar os sete pontos de vantagem do Bayern de Munique e iniciou a partida com o goleador Erling Haaland entre os reservas. Na parte debaixo da tabela, o Fortuna Düsseldorf recebeu os vice-líderes em meio a uma briga contra o rebaixamento que envolve pelo menos oito equipes.

O primeiro tempo começou lento, com os visitantes ditando o ritmo do jogo sem pressa. Após 15 minutos, a equipe treinada por Lucien Favre desperdiçou três chances claras. Foram duas chances de Brandt e uma de Hakimi, que consagrou o goleiro Florian Kastenmeierm.

Depois da sequência de oportunidades perdidas, o Borussia Dortmund seguiu mantendo a posse de bola no campo adversário e evitando chances do Fortuna. No entanto, a primeira etapa acabou com empate diante da falta de ofensividade e criatividade para encontrar espaços e criar mais oportunidades de finalização.

No segundo tempo, o time da casa mudou a postura, passou a frequentar o campo de ataque e exigiu a primeira defesa de Burki aos 57 minutos em chute de Thommy.

Precisando do resultado e vendo a falta de eficiência de sua equipe, Lucien Favre colocou o centroavante Haaland em campo no lugar do volante Witsel. O artilheiro noruguês não atuava desde 26 de maio, quando enfrentou o Bayern de Munique e sofreu uma lesão de joelho.

Três minutos depois da substituição, Borussia Dortmund abriu o placar, mas a arbitragem cancelou a comemoração. Haaland finalizou em tabela pela direita, a zaga bloqueou o chute e Raphaël Guerreiro aproveitou o rebote para mandar de primeira para o fundo do gol. No entanto, o VAR foi acionado para rever o lance e constatou toque de mão de Guerreiro.

O Fortuna manteve o equilíbrio da partida e teve uma mais de ótima chance com Skrzybski nos minutos finais, incluindo um chute rasteiro que acertou a trave do time visitante.

Aos 95 minutos, quando a falta de eficiência parecia levar a um inevitável empate sem gols, a estrela de Erling Haaland brilhou. O norueguês recebeu cruzamento da esquerda e subiu mais que a zaga para cabecear para o fundo das redes de Kastenmeier. Foi o último lance antes do apito final.

A vitória deixa o Borussia Dortmund na segunda posição com 66 pontos e vê o Bayern de Munique a quatro pontos de distância. Os líderes jogam neste sábado contra o Monchengladbach. A equipe de Uwe Rösler, por sua vez, soma 28 pontos e segue no 16º lugar.

Na próxima quarta-feira, o time de Lucien Favre recebe o Mainz e o Fortuna Dortmund visita o RB Leipzig.