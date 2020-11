Nos acréscimos, Morata salva a Juve de um vexame

Que fase! A Juventus recebeu o Ferencvaros pela quarta rodada da fase de grupos da Champios League e a verdade é que sofreu além da conta para vencer.

A partida começou sendo bem estudada pelas duas equipes e a primeira boa chance de gol saiu aos 14 minutos, quando Cristiano Ronald foi até a linha de fundo e fez o cruzamento para Dybala chegar batendo de primeira e obrigar o goleiro Dibusz a fazer uma grande defesa!

Nesse momento a Juve tinha mais posse de bola, mas vinha sofrendo para encontrar espaços na defesa bem compactada do conjutno húngaro.

Aos 18' a grande surpresa. Nguen ganhou de Danilo e cruzou, a bola desviou em Alex Sandro e ficou na boa para Uzuni bater de primeira e abrir o placar.

Atrás no placar a Juve foi para cima e até chegou a marcar com Cristiano Ronaldo, mas o luso estava em posição de impedimento e o gol foi anulado.

No entanto, CR7 não desistiu e conseguiu o empate aos 35. Cuadrado rolou para o atacante português que trouxe para dentro e soltou uma bomba de canhota, indefensável para Dibusz. Tudo igual no placar.

Na volta do intervalo os italianos tiveram duas chances claras de virar o jogo, mas tanto Bernardeschi em um pancada de fora da área, e Morata em um chute cruzado, acertaram a trave.

Quando o jogo parecia se encaminhar para um empate vexatório para a Juventus, eis que a estrela do artilheiro brilhou, e não, não estamos falando de Cristiano Ronaldo, mas sim de Álvaro Morata.

Já nos acréscimos, aos 92', Cuadrado fez um cruzamento na medida para espanhol, que desviou de cabeça, e conta com uma ajudinha do goleiro, para marcar o segundo.

Com a vitória, o time comandado por Andrea Pirlo chegou aos nove pontos na competição e já garantiu a sua vaga nas oitavas de final da Champions. Já o Ferencvaros é o lanterninha do Grupo G com apenas 1 ponto e briga com o Dinamo de Kiev pela Europa League.

Na próxima rodada, os italianos recebem a visita do Dinamo de Kiev, enquanto o Ferencvaros pega o líder Barcelona.