Nos ataques de Fluminense e Corinthians, um tem o que o outro queria ter

A tarde desse domingo (13) reserva um clássico interestadual entre Fluminense e Corinthians . O duelo será mandado pelo Tricolor no Maracanã, enquanto o Alvinegro passa por um momento delicado após a queda de Thiago Nunes. Na ficha do jogo, as duas equipes têm algo que o adversário gostaria de ter para apresentar um futebol mais consistente.

Uma das principais reclamações do torcedor corintiano atualmente está no setor de criação de jogadas no meio de campo. Contratado sem o glamour de antes, mas ainda com altas expectativas, Luan até agora não entregou o que se esperava de um jogador escolhido como o 'Rei da América' há menos de três anos.

Já o Flu perdeu uma de suas principais peças no ataque. Evanílson foi negociado com o Porto e já se apresentou no clube português. A situação fica um pouco pior pelo fato de que o centroavante Fred testou positivo para covid-19 e cumpre o período de isolamento.

Portanto, ambos os times chegam para se enfrentar no mais importante palco futebolístico do país com sérios problemas.

O mais curioso, porém, é que a fraqueza de um é exatamente um dos pontos de maior força do outro. Enquanto o Timão sofre com a falta de um meia criativo e decisivo , o Fluminense tem, talvez, o jogador dessa posição mais efetivo da atualidade no país.

Nenê, no alto de seus 39 anos, acumula números impressionantes em 2020. O meio-campista ex-PSG participou de 25 partidas, marcou 14 gols e deu quatro assistências. Ele tem sido o jogador mais importante do Flu na atual temporada e a cada rodada mostra que ainda tem "lenha para queimar" a despeito da idade avançada para um jogador de futebol.

Do outro lado, sem seus artilheiros, o Flu encara um Corinthians que conta com a importância de Jô. O atacante corintiano, já com 33 anos, não exibe mais a mesma intensidade que marcou especialmente sua segunda passagem pela equipe paulista, ainda assim, Jô é um ponta-de-lança experiente, com importante senso de posicionamento e oportunismo, algo indispensável a qualquer centroavante.

Seria um delírio sugerir que Nenê fosse a solução para os problemas corintianos, assim como dizer que Jô colocaria um fim à agonia tricolor em frente ao gol. Ainda assim, o duelo poderá expor isso, de maneira bastante enfática, a importância das duas posições para o nível competitivo do Brasileirão.

O Corinthians começa a se encaminhar na tentativa de ter um meia criativo e efetivo. A aposta da vez é Otero, com atuações que trouxeram a esperança de a torcida ver algo que não viu em Luan. Já o Flu procura se movimentar nos bastidores e, de acordo com o Globo Esporte, sondou a possibilidade de contratar William Pottker para o lugar de Evanílson, mas o atacante do Internacional já está a caminho do Trabzonspor, da Turquia.