"Nos sentimos confiantes", diz Rodrigo Caio sobre volta do futebol

Em meio a discordâncias entre os times, o Campeonato Carioca será retomado nesta quinta-feira com Flamengo e Bangu se enfrentando no Maracanã, às 21h, pela quarta rodada da Taça Rio.

O caso gerou discussões entre Federação, prefeitura, governo estadual e clubes. Com times como Fluminense e Botafogo contrários ao retorno, as autoridades liberaram a volta apenas para quem estivesse de acordo.

Na véspera do confronto diante do Bangu, o zagueiro Rodrigo Caio concedeu entrevista e afirmou estar tranquilo para a volta da competição.

“O mais importante é que criamos um ambiente de total segurança aqui no Ninho do Urubu, onde podemos realizar nossas atividades com a maior segurança possível. Procuramos fazer o nosso melhor nessa volta aos treinos, que é muito importante para nós. Somos atletas e precisamos treinar. Então estamos bastante felizes com o retorno das atividades aqui no CT e nos sentimos seguros”, disse o zagueiro.

O atleta avaliou a 'nova normalidade': "Acredito que neste início, o futebol será muito diferente, principalmente por tudo que estamos vivendo. Costumo falar para minha família que nunca mais seremos os mesmos, em todos os sentidos. Com tudo isso que está acontecendo, aprendi muita coisa, e acho que é um momento de reflexão para que possamos nos desenvolver individualmente. Procuramos encarar essa situação da melhor forma, porque é o nosso trabalho e precisamos estar fortes mentalmente. Jogar futebol é o que a gente ama fazer, e posso dizer que, eu e todos os atletas temos total segurança para continuar realizando nossas atividades”.

“Uma das coisas que mais vai dificultar nesse retorno é a questão da torcida. Ainda mais a gente que joga num clube onde a torcida apoia muito, sendo o 12º jogador em campo. Mas como sempre falo, temos que ser fortes mentalmente para superar todas as adversidades. Será um desafio para todos, não só para o Flamengo”, acrescentou Rodrigo Caio.



A disputa na zaga também foi assunto na coletiva: “Temos grandes zagueiros aqui. Tenho certeza de quem o Mister escolher entre os titulares dará conta do recado e ajudará a equipe rubro-negra. São jogadores de muita qualidade e quem ganha com isso é o Flamengo”, concluiu o zagueiro.