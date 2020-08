"Nosso time hoje é muito mais forte do que em temporadas anteriores', diz Marquinhos

O zagueiro Marquinhos marcou o gol que abriu o caminho para a classificação do PSG para as semifinais da Champions. Em declarações ao site do clube, o brasileiro falou sobre o ambiente no clube.

"Nosso time hoje é muito mais forte do que em temporadas anteriores. Acredito que estamos bem armados em cada posição. Tivemos algumas lesões, mas mantivemos o mesmo nível de performance durante toda a temporada. Acho que essa é a nossa força dessa vez", disse.

"A atmosfera é muito boa, todos se dão bem dentro e fora de campo. Como eu disse, tudo faz parte da nossa jornada - as cicatrizes, os erros, as dificuldades que superamos. Estamos juntos nos bons momentos mas também nos ruins. Criamos esse laço e essa boa atmosfera", completou.

"Foi uma onda de sentimentos e emoções. Assim que marquei, me virei e olhei para os meus companheiros no banco e nas arquibancadas. Tenho na cabeça essa imagem deles pulando e celebrando, sem saber direito como fazer isso, todo mundo correndo, pulando, se abraçando. Foi incrível. Para mim, pessoalmente, foi uma das maiores emoções que já tive aqui no Paris Saint-Germain", concluiu.

Nessa terça-feira o Paris Saint-Germain encara o RB Leipzig por uma vaga na tão sonhada final da Champions League.