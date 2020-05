Nova camisa 2 do São Paulo: confira preço e onde comprar

A nova camisa 2 do São Paulo já está a venda. Em tempos de pandemia do coronavírus, com o comércio não-essencial fechado em quase todo país, a maneira mais fácil de adquirir o novo uniforme é comprá-lo online.

O lançamento do novo manto tricolor foi feito em uma live no Instagram e contou com a presença de Alexandre Pato, Luís Fabiano, Glaucia, Igor Gomes, Denílson e Cafu.

Nas fotos de divulgação, Pato, Igor Gomes, Daniel Alves, Liziero, a atacante Glaucia e a influenciadora Alessandra Xavier participaram da ação.

Sem grandes alterações, a nova camisa mantem a tradição da camisa 2 do São Paulo.

Qual o preço da nova camisa 2 do São Paulo?

Tanto o modelo masculino quanto o feminino estão à venda por R$ 249,90. Já a linha infantil custa R$ 229,90.

Onde comprar a nova camisa 2 do São Paulo?

A maioria das lojas físicas que vendem produtos esportivos estão fechadas em todo o país devido o Covid-19. Com isso, as lojas online são alternativas para quem já quiser comprar o novo uniforme do São Paulo.

O site oficial da Adidas, fabricante da camisa, já está vendendo o novo manto. E em breve deve chegar nas grandes redes de lojas de materiais esportivos.