Nova camisa do Fluminense vaza e anima os tricolores

O torcedor do Fluminense teve motivos para se animar nesta quinta-feira (19). Isso porque a nova camisa do Tricolor Carioca, produzida pela Umbro, vazou na internet e foi mais do que aprovada pelos fãs do clube da Rua Álvaro Chaves.

A grande mudança em relação à peça anterior é o retorno das faixas mais finas, lembrando o modelo histórico e tradicional da indumentária tricolor.