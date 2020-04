Nova camisa do Liverpool vaza nas redes sociais

Em meio a indefinição provocada pelo coronavírus sobre o encerramento de campeonatos pelo mundo. Os novos uniformes das equipes começam a ser "vazados' nas redes sociais.

O último deles foi o do Liverpool. O uniforme principal mantem a cor vermelha, mas traz detalhes em branco e verde nas mangas e nas golas.

Também chama atenção patch da conquista do Mundial de Clubes em cima do Flamengo e uma bonita homenagem as vítimas de tragédia de Hillsborough.