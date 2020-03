Nova mensagem de Iniesta para pedir união a toda Espanha

O espanhol Andrés Iniesta, que está em Kobe (Japão), onde dá os últimos passos em sua carreira esportiva, enviou uma mensagem de apoio a todos os que lutam contra a pandemia de coronavírus, o mais rápido possível, e enfatizou: "Devemos parar com isso com todos juntos".

"Entre todos nós devemos fazer isso parar, que isso pare e que a normalidade retorne o mais rápido possível. Cada um de nós, da nossa posição, deve ajudar em tudo que for possível, no presente e no que virá no futuro. Devemos ajudar um ao outro e ser solidários A única maneira é nos ajudarmos, não existe outra fórmula e, no momento, estamos mais unidos do que nunca", disse ele em um vídeo que postou em suas redes sociais.

"A muitos quilômetros de distância, ainda estamos muito conscientes de tudo o que acontece em nosso país. Esta é uma mensagem de força, incentivo e agradecimento a todos os profissionais que, a cada hora, a cada minuto, a todo momento, lutam por salve tantas vidas. Por todo o esforço que vocês estão fazendo, um trabalho incansável e incalculável. Agradecemos e sempre agradeceremos", começou o ex-jogador do Barcelona.

"Todos os médicos, auxiliares, enfermeiras, enfermeiros, todas as pessoas que estão investigando para encontrar algo que possa impedir isso, continuamos a encorajá-lo a obter forças de onde não há, porque é um trabalho incrível que você está fazendo", continuou ele.

Um Iniesta que também quis se lembrar das pessoas que morreram na Espanha devido ao coronavírus e que, de acordo com os últimos números fornecidos pelo governo, agora somam 1.422: "Também grato a todos os seguranças, funcionários do serviço público, que se expõem e tentam ajudar a tornar tudo mais fácil. E, é claro, para todos os parentes dos falecidos, que são momentos terríveis, meus pensamentos e meu carinho a todos eles".

Por fim, o jogador espanhol destacou a importância de "continuar prestando atenção em tudo o que os profissionais nos dizem, que são os que sabem", como ficar em casa, pois "é o caminho para não continuarmos infectando".