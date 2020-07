Nova testagem do Grêmio não tem novos positivos

O Grêmio informou neste sábado que realizou, um dia antes, uma nova rodada de exames para o novo coronavírus, conforme protocolo da Federação Gaúcha de Futebol. Todos os resultados foram negativos.

Oitenta pessoas, entre jogadores, comissão e funcionários do Centro de Treinamentos foram testadas. Bruno Cortês, lateral que testou positivo no início da semana permanece em isolamento e assintomático.

“Uma grande notícia. Isso respalda todos os cuidados do processo, dos nossos protocolos. A própria ida a Caxias e concentração. Tudo tem sido feito com o máximo de rigor. A delegação, em Caxias, não teve contato externo com ninguém. A refeição foi entregue diretamente aos atletas. Foi absolutamente sem qualquer presença no saguão. Em um universo de 80 pessoas, ter zero contaminados é algo que consolida e confirma todos os cuidados do Clube e da nossa área médica. E, também, o protocolo da Federação Gaúcha, que foi aprovado pelo governo do estado”, afirma.

Diego Souza e três funcionários são os outros casos do Grêmio com resultados positivos desde a chegada da pandemia. O atacante já trabalha normalmente após período de quarentena.

Após derrotar o Internacional no clássico que marcou a volta do Campeonato Gaúcho, o tricolor volta a campo neste domingo para enfrentar o Ypiranga no CT Hélio Dourado.