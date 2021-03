Novamente lesionado, Fede Valverde tem Champions ameaçada

O técnico Zinedine Zidane teve más notícias durante esta terça-feira, quando comandou as atividades dos jogadores do Real Madrid que não foram convocados por suas seleções.

Além de Toni Kroos voltar mais cedo da seleção da Alemanha devido a problema físico, Fede Valverde voltou a sentir incômodos musculares e teve de realizar exercícios específicos.

Com a lesão, o uruguaio corre risco de ficar de fora do jogo contra o Liverpool, em 6 de abril, pelas quartas de final da Champions League. Outros quatro atletas também não treinaram com o restante do time nesta terça-feira.

"Mariano e Odriozola trabalharam dentro e fora das instalações, enquanto que Valverde se exercitou no interior. Hazard e Carvajal continuam com os seus processos de recuperação", comunicou o clube.

Além de Kroos, Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy e Luka Modric são os atletas que estiveram ausentes do trabalho por estarem concentrados com seus compatriotas.

"O plantel iniciou com exercícios de ativação e posteriormente praticaram o controlo de bola e saida com bola. Por último, os jogadores disputaram séries de jogos num campo de dimensões reduzidas", informou o Real Madrid.

Aos 22 anos, Valverde voltou a campo em 1º de março após passar fevereiro em recuperação de lesão sofrida no fim de janeiro. Nesta temporada, ele soma 25 partidas disputadas, 15 titularidades, três gols e uma assistência.