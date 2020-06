Nove anos de Varane no Real Madrid: 313 partidas e 17 títulos

Em 27 de Junho de 2011, Raphaël Varane começou sua história no Real Madrid. Naquele dia, ele foi apresentado no Santiago Bernabéu e quase uma década depois é considerado um dos melhores zagueiros do mundo.

O francês ganhou tudo nestes nove anos e tem uma longa lista de conquistas no clube: 4 Champions, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 2 Ligas, 1 Taça do Rei e 3 Supertaças de Espanha.



Varane soma 313 jogos, sendo o quarto jogador há mais tempo na equipe principal, atrás de Ramos, Marcelo e Benzema. Além disso, é o segundo francês em número de jogos pelo clube, apenas superado por Benzema.

A sua estreia como madridista foi diante do Racing Santander, no El Sardinero, com apenas 18 anos. Seu primeiro gol foi marcado no jogo seguinte, contra o Rayo Vallecano no Bernabéu. No total, já balançou redes adversárias 15 vezes e nesta temporada ultrapassou as 200 vitórias pelo Real Madrid.

Convocado para a Seleção Francesa desde os 19 anos, sua carreira também tem destaque pelo título da Copa do Mundo de 2018.