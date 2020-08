Nove gols em nove jogos, um recorde do camisa 9

Romelu Lukaku chegou a Milão para ser a referência no ataque da Inter. Funcionou, mesmo que seus gols não tenham sido suficientes para a conquista do Campeonato Italiano.

Sua função está sendo cumprida de forma constante e vem fazendo diferença em outra competição. Contra o Bayer Leverkusen, nas quartas de final da Liga Europa, o belga atingiu um recorde.

O atacante se tornou o primeiro jogador a somar nove jogos seguidos balançando as redes adversárias. Ele marcou uma vez em cada duelo e chegou ao total de 31 gols nas 49 partidas disputadas com a equipe milanesa.

Não é a primeira edição do torneio com grande desempenho de Lukaku. Em 2015, última vez em que disputou a competição, ele marcou oito gols em cinco partidas seguidas com a camisa do Everton.

Com a classificação garantida para as semifinais, o belga poderá aumentar a marca na próxima segunda-feira, quando enfrentará o Shakhtar Donetsky.