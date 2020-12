Novo contrato de Gabriel Sara tem multa rescisória de 80 milhões de euros

Com novo contrato no São Paulo, tendo renovado até abril de 2024, Gabriel Sara também teve uma valorização na multa rescisória. A Goal apurou que o valor subiu de 50 milhões de euros (R$ 314 milhões) para 80 milhões de euros (R$ 502 milhões).

Titular absoluto com Fernando Diniz, o meia-atacante de 21 anos é um dos principais jogadores do Tricolor no segundo semestre de 2020. Tem seis gols e cinco assistências na atual temporada.

“Fico feliz com o reconhecimento do meu trabalho, e quero retribuir essa valorização do São Paulo. Sempre sonhei com o momento que estou vivendo, como titular do time e disputando títulos, e desejo que a equipe siga assim nas próximas temporadas”, declarou Sara, por meio do site oficial do clube paulista.

“Temos um projeto de transição desde a base, com plano de carreira para os atletas. E é o caso do Sara, que está efetivado entre os titulares e tem crescido cada vez mais. Esta extensão contratual é um reconhecimento pelo trabalho dele no São Paulo, e dele pelo clube”, complementou o diretor executivo Raí.

Natural de Joinville, em Santa Catarina, Gabriel Sara chegou ao São Paulo aos 13 anos. Estreou profissional em 2017, no jogo que marcou a despedida de Diego Lugano.