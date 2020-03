Novo Mundial de Clubes sob risco após coronavírus e adiamentos

Diante da pandemia de coronavírus que está se espalhando pelo mundo todo, o novo Mundial de Clubes não será mais realizado no meio de 2021. A oficialização do adiamento do Mundial acontece pouco depois dos anúncios de que a Eurocopa 2020 e a Copa América 2020 foram adiadas em um ano.

O novo Mundial de Clubes seria disputado na China e será composto por 24 equipes, ocupando a vaga da Copa das Confederações, que teve sua última edição disputada em 2017, na Rússia.

A impossibilidade da realização dos torneios continentais fez com que a Uefa e a Conmebol adiassem para 2021 os campeonatos que seriam disputados entre junho e julho deste ano. A Fifa, entendendo a gravidade da situação causada pelo coronavírus, acata a decisão das entidades.

Com isso, a Fifa anunciou, via nota oficial, que não há uma nova data o Mundial. Gianno Infantino afirmou que marcou uma reunião para esta quarta-feira, 18 de março, para remarcar o campeonato de clubes para outra data de 2021, ou 2022 ou até mesmo 2023.

A Copa do Mundo de 2022 será realizada no fim do ano, entre novembro e dezembro. Isso abre um espaço no meio do ano, entre as temporadas 2021/22 e 2022/23, para a disputa do Mundial de Clubes. Mas, caso essa data seja escolhida, incharia o calendário de clubes no mundo todo e poderia representar um problema maior para a Fifa.

Infantino garantiu que a nova data será anunciada em conjunto com a Federação Chinesa e com o governo do país, a fim de minimizar qualquer impacto negativo na realização do novo campeonato mundial.

Nenhum clube foi afetado diretemente por essa decisão de adiamento do Mundial de Clubes de 2021 pois não havia uma decisão clara das confederações continentais sobre quais clubes estariam classificados para o torneio.

O novo formato do Mundial nunca foi bem aceito pelos clubes europeus, que só se interessaram mais pelo campeonato quando a Fifa sinalizou que o campeão teria uma alta premiação .

Na reunião da quarta-feira, o presidente da Fifa também pedirá aprovação para a liberação de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 50 milhões) para um fundo mundial de combate à Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Campeonatos no mundo todo foram suspensos por conta da pandemia. Na Europa, os principais campeonatos estão paralisados, incluindo a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Na América do Sul, todos os campeonatos nacionais estão suspensos também, incluindo diversos estaduais no Brasil. Libertadores e Sul-Americana também não tem jogos programados.

Sobre a realização das Olimpíadas, Infantino seguirá a declaração do COI. Os Jogos Olímpicos estão mantidos até agora.

