Novo Neuer? Kahn defende novo goleiro do Bayern

Oliver Kahn, lendário jogador alemão e atual diretor esportivo do Bayern de Munique, defendeu a contratação de um novo goleiro pelos bávaros. Alexander Nübel, de apenas 23 anos e titular do Schalke 04, já assinou um pré-contrato e irá de graça para Allianz Arena.

Desde o começo da atual temporada, o futuro de Neuer foi colocado em xeque por entraves nas negociações de um novo contrato com o clube bávaro. A contratação de um novo goleiro só aumentou as especulações quanto à saída do camisa 1 do Bayern e provocou uma "guerra" interna no clube.

Porém, tais rumores se encerraram quando Bayern e Neuer acertaram um novo acordo no último dia 20 de maio. O goleiro de 34 anos assinou uma extensão contratual até 2023.

Com todo este cenário, Kahn afirmou que Nübel deverá aceitar a posição de reserva inicialmente, mas que isso faz parte do futuro do clube.

"Foi uma sábia decisão no momento", disse ele à Sky 90 sobre a contratação do goleiro so Schalke. "É um caminho que ele está seguindo: aceitar a situação com Manuel Neuer, alinhar-se atrás dele e gradualmente se tornar o número um".

Sobre um possível empréstimo do novo contratado, o diretor nega que esta seja uma possibilidade. "Ninguém aqui pensa em um empréstimo, estamos felizes com a chegada de Alex. Nada melhor do que dois excelentes goleiros".

Titular do Bayern ao longo de quase toda última década e perto de mais um título da Bundesliga, Neuer é um dos melhores de sua posição no país. Mas desde o ano passado sua posição na seleção alemã também começou a ser questionada com a ascensão de Ter Stegen, do Barcelona.

E assim como Nübel, Neuer também trocou o Schalke 04 pelo Bayern. Mas diferentemente do novo contratado, Neuer logo assumiu a titularidade, atuando em 33 dos 34 jogos da Bundesliga logo em sua primeira temporada.