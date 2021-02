Novo reforço do Flamengo para a temporada 2021, Bruno Viana foi apresentado oficialmente e concedeu entrevista coletiva remota no Ninho do Urubu. O zagueiro mirou os passos de Pablo Marí: o espanhol chegou como desconhecido, conquistou os títulos, a torcida e hoje defende as cores do Arsenal.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva do jogador, onde ele fala de suas principais características.