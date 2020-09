Thiago Neves é o mais novo contratado do Sport para a sequência do Campeonato Brasileiro. O jogador foi recebido por uma multidão no aeroporto de Recife, mas evitou o contato com o público.

"Não esperava. Estou muito feliz, depois de um mês conturbado que passei. Então tenho certeza que vou ser feliz com os torcedores e com a camisa do Sport", disse rapidamente.