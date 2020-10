Novo reforço, Leonardo Gil fala sobre adaptação no Vasco

Aos 29 anos, Leonardo Gil chega ao Vasco da Gama para reforçar o meio de campo da equipe do técnico Ricardo Sá Pinto. O jogador procedente do Al Ittihad foi apresentado nessa terça-feira e concedeu entrevista coletiva.

"Estou muito feliz de estar aqui, a uma grande instituição. Quero ajudar, trabalhar como um grande profissional, com muita seriedade. A sensação é linda de vestir a camisa do Vasco. Sabemos a situação difícil do clube, com derrotas em sequência, mas confiamos nos companheiros. Temos um bom material humano", disse o argentino.

Com o nome publicado no BID, Leonardo Gil poderá entrar em campo na partida desta quarta-feira contra o Corinthians, marcada para as 21h30 em São Januário. Ao lado de conterrâneos, ele se sente mais à vontade para se adaptar.

"Chegar a um outro país e encontrar compatriotas é algo lindo, me ajuda. Faz se sentir mais em casa. É muito importante para mim ter dois argentinos aqui. E eles têm contribuído muito para o time. Espero estar à altura e fazer como eles", exaltou.

O meia explicou suas carcterísticas. "A posição que mais me sinto cômodo é como um 'volante misto'. Sempre ajudando a marcação, mas também na transição para o ataque. Hoje o que o time mais necessita é ser sólido. Vou respeitar o que orientar o técnico, que pelos poucos dias que tive com ele me pareceu ter ideias claras", contou.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Leonardo Gil, que fala sobre sua adaptação ao clube brasileiro.