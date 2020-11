Novo reforço, Maílton fala sobre trajetória e expectativa no Coritiba. DUGOUT

Ex-jogador do Atlético-MG, lateral-direito Maílton chega ao Coritiba por empréstimo e fala sobre suas principais características, o que conhece do técnico Rodrigo Santana e fala sobre sua expectativa para iniciar sua trajetória no Coxa.