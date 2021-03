Novo reforço, Neilton conhece as estruturas do Sport e revê Jair Ventura

Neílton é um dos reforços do Sport Recife para a temporada 2021 e foi apresentado pelo clube ao chegar de empréstimo por um ano acertado junto ao Coritiba.

O atacante mineiro de 27 anos foi revelado pelo Santos e também teve passagens por Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Vitória e Internacional.

Ao ser recebido no time pernambucano, o jogador reencontrou o técnico Jair Ventura, com quem trabalhou em sua passagem pelo futebol carioca. Em entrevista, o Neílton demonstrou a satisfação com essa oportunidade.

"Muito feliz, muito animado em estar vestindo essa camisa do maior do Nordeste. Espero retribuir esse carinho que vocês vêm dando para mim, da melhor maneira possível, com gols e fazendo vocês felizes", disse o atacante.