Novo técnico do Coritiba, Rodrigo Santana manda recado à torcida

O Coritiba confirmou a chegada de Rodrigo Santana para assumir o comando da equipe, que está em situação delicada no Campeonato Brasileiro.

O novo treinador teve passagens recentes pelo Atlético-MG e pelo Avaí e assume o Coxa na vice-lanterna da competição, com 16 pontos somados após 18 jogos disputados.

Após as saídas de Eduardo Barroca, Umberto Louzer e Jorginho, essa é a quarta tentativa de firmar um treinador no time paranaense.

Confira no vídeo acima as primeiras palavras de Rodrigo Santana como técnico do Coritiba, que ainda deverá ter Pachequinho no comando para o jogo deste sábado, contra o Atlético-GO.