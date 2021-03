Novo técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez diz assumir uma "Ferrari"

Após o vice-campeonato brasileiro e a saída imediata de Abel Braga, o Inter inicia sua temporada 2021 com novo comandante. Miguel Ángel Ramírez foi apresentado no Beira-Rio nessa terça-feira.

O técnico espanhol, vindo de passagem vitoriosa no Independiente Del Valle, chegou com contrato válido até o fim de 2022 e trouxe o auxiliar Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luis Pedrahita.

Em sua primeira entrevista, ele diminuiu o tom de seriedade para garantir momentos agradáveis.

"Muito agradecido pelas boas vindas. Nos sentimos muito acolhidos. Digo que vão se divertir. Porque entendemos isso como um espetáculo. Que logicamente queremos ganhar. Vamos estar nas partidas mais perto de ganhar do que de perder. Tenho certeza de que vão se divertir. Que vão se identificar com a equipe e gostar da proposta. E que apertem os cintos, porque vão desfrutar muito", disse o técnico à TV Inter.

Miguel Ángel Ramírez exaltou a grandeza do Inter e o alto nível do grupo. "O tamanho que tem o clube, que é muito grande, lembro de uma conversa faz mais de um ano. Estava vendo uma partida de Libertadores no complexo do Independiente Del Valle, vendo o Inter. E meu assistente dizia: Inter é uma Ferrari. Me sinto um piloto de fórmula 1 que agora tem uma Ferrari. Mas consciente de que temos as ferramentas para ser competitivos", acrescentou.

O treinador tem passagens por Las Palmas (2004), Alavés (2012), Catar (2012) e Independiente del Valle (2018). Seu grande título foi em 2019, quando conquistou a Copa Sul-Americana com o clube equatoriano.