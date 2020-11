Conheça Abel Ferreira, o novo técnico do Palmeiras

Após duas semanas de negociações e especulações, o Palmeiras já tem um novo treinador: o português Abel Ferreira, que estava no PAOK, da Grécia, como já havia sido antecipado pela 'Goal'. Ao melhor estilo Jorge Jesus, o novo comandante Alviverde chega com a missão de mudar a filosofia de jogo na equipe. E além de ser mais um dos discípulos de Jesualdo, ex-Santos, Abel também promete dar sequência a um dos principais feitos de Luxemburgo no clube: a utilização de garotos da base.

Conforme antecipado pela 'Goal', o Palmeiras conseguiu negociar com o PAOK e reduzir o valor multa rescisória do treinador, que terá contrato válido até 2022. O anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira (30) através das redes sociais do clube.

Aos 41 anos de idade, esse será apenas o terceiro trabalho de Abel Ferreira como treinador em equipes profissionais. Ex-lateral direito com passagens por alguns clubes de Portugal, como Penafiel, Vitórias de Guimarães e Braga, o novo comandante Alviverde encerrou sua carreira como jogador no Sporting, na temporada 2010-11. E foi lá mesmo que ele iniciou sua trajetória como treinador, nas categorias de base do clube.

Após três anos na nova função, Abel já se destacava pelo bom trabalho com os jovens e aos poucos ia desenvolvendo seu estilo de jogo, inspirado em Jesualdo Ferreira, ex-treinador do Santos, que é um grande exemplo para essa geração de treinadores portugueses.

Então, após o bom trabalho, o treinador aceitou um novo desafio e se transferiu para comandar a equipe B do Braga, clube onde recebeu sua primeira oportunidade para comandar uma equipe profissional, em 2017-18.

Logo em sua primeira temporada à frente da equipe principal do Braga - que é tradicionalmente mais modesto do que os três gigantes de Portugal -, Abel Ferreira fez história. Liderou o clube em seu recorde histórico na liga portuguesa: 75 pontos somados para terminar a competição na quarta colocação e com vaga garantida na Liga Europa.

Na temporada seguinte, deixou seu time novamente classificado para a Europa League, consolidando o Braga como a quarta força de Portugal, atrás apenas de Benfica, Porto e Sporting.

Após mudar o time de patamar, Abel Ferreira se transferiu ao PAOK, da Grécia, por 2,5 milhões de euros, na temporada passada. No novo clube, o treinador também fez um trabalho de destaque, mas sua façanha mais popular entre os brasileiros aconteceu este ano, quando derrotou o Benfica, do recém-chegado Jorge Jesus, nos playoffs da Liga dos Campeões.

Mas o novo comandante Alviverde não é apenas um ‘carrasco’ de JJ. Abel também tem um estilo de jogo ofensivo, de rápida transição e com bastante movimentação dos jogadores, e assim como o ‘mister’ ex-Flamengo, também gosta de jogar em um 4-4-2 com variações para um 4-1-3-2, exatamente do modo como o Rubro-Negro carioca conquistou a América em 2019.

Agora no Palmeiras, Abel terá a missão de finalmente implementar uma filosofia de jogo ofensiva e moderna no clube, algo que o presidente Maurício Galiotte já admitiu que vem procurando há algum tempo.

Mas além disso, outro ponto fundamental de sua chegada passa por seu bom trabalho com jovens, que começou desde sua passagem pelas categorias de base do Sporting. No Braga, por exemplo, foi ele quem lançou Francisco Trincão, uma das grandes promessas do futebol português, que hoje está no Barcelona. No PAOK, ele também descobriu os jovens Michailidis (zagueiro) e Tzolis (atacante), que hoje defendem a seleção principal da Grécia.

Com muitos jovens de qualidade no elenco, como Gabriel Menino, Patrick de Paulo e Gabriel Verón, Abel poderá dar sequência ao que Luxemburgo começou e aprimorar a transição de jovens talentos à equipe profissional.

E apesar de a temporada já estar em sua reta final, como todos sabem, resultados são fundamentais para a manutenção de qualquer trabalho no Brasil. E para a sorte do português, o Palmeiras se classificou como a melhor campanha geral da Libertadores e tem um caminho considerado fácil até a semifinal. Algo que pode garantir a sequência de seu trabalho.