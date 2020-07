Novo treinador: Flamengo se reuniu com Domènec e agora mira mais candidatos

Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram na noite deste sábado (25), com o treinador espanhol Domènec Torrent, no bairro de Salamanca, em Madri. A dupla deu mais um passo na busca por um novo comandante para o Rubro-Negro.

De acordo com apuração da Goal, os dirigentes do Flamengo consideraram a conversa boa, mas seguirão o roteiro e vão conversar com mais quatro postulantes ao cargo. A ideia da cúpula do futebol é fazer algo como um entrevista de emprego, conversar pessoalmente com os nomes escolhidos, depois disso, fazer uma triagem e então fechar com o novo técnico.

Ao deixar o Brasil na última sexta (24), Bruno Spindel disse que a previsão era ficar pelo menos uma semana na Europa neste processo de reuniões até acertar com o novo treinador.

Em contato com uma pessoa do staff de Domènec Torrent, a Goal apurou que o treinador saiu da reunião sem ter ideia do que eles acharam. Agora, o espanhol espera um novo contato para saber se será ou não o escolhido.

Já Braz e Spindel têm encontros agendados com português Carlos Carvalhal e o também espanhol Fernando Hierro. O primeiro, inclusive, é gerenciado pelo menos agente de Jorge Jesus e conhece muito bem o Flamengo e toda a sua estrutura. Neste sábado (25), após classificar o Rio Ave para a Europa League, ele despistou sobre o interesse do Rubro-Negro.

Carlos Carvalhal sobre interesse do #Flamengo:

“Flamengo? Não sei, muito sinceramente. Nunca tive tantas propostas concretas na minha vida como neste momento. As propostas vieram pela qualidade de jogo. Vieram mais por aí”

Carvalhal tem propostas de Portugal, França e Inglaterra e deixou claro que a família terá papel fundamental na hora de escolher o seu próximo destino.

A ideia dos dirigentes do Flamengo é firmar um compromisso de um ano e meio, o tempo restante da gestão de Rodolfo Landim, além de ser o período necessário para a reorganização do calendário, que foi modificado por conta da pandemia do coronavírus.