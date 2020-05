Novo uniforme do Flamengo gera reclamações da torcida: "nem Diego salvou"

E nem Diego conseguiu deixar a camisa nova do Flamengo bonita. Quem diz é a própria torcida.

Nesta segunda-feira (11), a Adidas anunciou de maneira oficial o mais novo uniforme 2 do clube carioca. E a reação dos torcedores do Rubro-Negro não foi nada positiva: poucos gostaram do novo manto.

A reação já havia sido majoritariamente negativa quando Dudu Nobre, sambista e torcedor da equipe, tinha divulgados foto usando a camisa, antes de seu lançamento. A expectativa da torcida era que com Diego, que muitos acham um jogador deveras esbelto, o uniforme conseguisse ser visto por outros olhos.

Mas não rolou.

Muitos estão criticando a Adidas, vítima recorrente de flamenguistas, enquanto outros aproveitam para criticar a comunicação do clube, que vem sendo cornetada já faz algum tempo. De todo jeito, a reação não foi positiva.