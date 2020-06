Novos uniformes do Real Madrid causam polêmica

Indignação, revolta, raiva... A torcida do Real Madrid invadiu as redes sociais para demonstrar o seu descontentamento com as novas camisas da equipe para a próxima temporada.

Muitos dizem que o design não está a altura do clube, um dos mais importantes do mundo, já que os novos tons não respeitam as cores características do conjunto 'merengue'.

O Real Madrid sempre se vestiu completamente de branco em seu primeiro uniforme, optando pelo preto e o azul marinho tanto no segundo quanto no terceiro. Mas desde alguns anos, a Adidas está tentando inovar.

Nesse ano, a torcida parece não ter gostado muito dessa 'inovação' e resolveu pedir explicações diretamente a fornecedora de material esportivo.