"Nunca deixei de ter carinho pelo Vasco", diz Pelé

Aos 79 anos, Pelé reconheceu em uma entrevista que o Santos, equipe pela qual fez história e passou quase toda a sua carreira, não era o seu único time do coração.

"Em Bauru, a maioria dos meus amigos e dos amigos do meu pai eram corintianos. Não sei porque, mas eu saí Vasco", disse o Rei em entrevista ao canal de YouTube Pilhado.

O Vasco marcou a carreira de Pelé, já que foi contra o clube carioca que ele marcou o seu milésimo gol. O Rei também revelou que em 1957 vestiu a camisa do Vasco em no torneio Torneio Internacional do Morumbi, com apenas 16 anos.

"Por coincidência, acabei jogando no Vasco no campeonato que tivemos. Só Deus explica uma coisa dessas, com tanto time grande em São Paulo que eu poderia ter jogado, mas eu fui jogar no Vasquinho",

"Nunca deixei de ter carinho pelo Vasco. Para os mais jovens, preste bem atenção: Eu sou vascaíno, porque o Vasco me deu oportunidade de aparecer para o mundo inteiro e sou Santos, porque foi o clube que me criou", concluiu.