"Nunca esquecerei o que estão fazendo por mim"

Virginia Torrecilla, protagonista da cerimônia de entrega do troféu da Supercopa da Espanha ao receber a taça junto com a capitã Amanda Sampedro, garantiu que nunca esquecerá o que suas companheiras do Atlético de Madrid têm feito por ela desde que foi detectado um tumor em sua cabeça no último mês de maio.

A meia balear, que se encontra na fase final do tratamento, publicou este domingo nas suas redes sociais várias fotografias com suas companheiros, celebrando a conquista da Supercopa no estádio dos Jogos do Mediterrâneo, em Almería.

"Obrigada por estar comigo. Além do título, imagens como essas é o que me deixa mais feliz. Obrigada do fundo do meu coração! Nunca esquecerei o que vocês estão fazendo por mim", escreveu Virginia Torrecilla.

A internacional espanhola, operada no mês de maio, assistiu à final da Supercopa que a sua equipe conquistou (0-3) contra o Levante, no estádio de Almería.

Amanda Sampedro a procurou no momento de levantar a taça e compartilhou aquele momento com ela.

Mais tarde, Virginia Torrecilla se juntou a suas companheiras no gramado durante a celebração do primeiro título de 2021.