"Nunca me arrependi de ter jogado no Real Madrid, não fui um fracasso"

Robert Prosinecki, atual treinador do Kayserispor, ofereceu uma declaração ao jornal 'AS', na qual ele pôde revisar os destaques de sua carreira como jogador. Entre outras equipes, o alemão vestiu as camisas do Real Madrid e do Barcelona.

Prosinecki começou falando sobre sua etapa como jogador merengue: "Eu não sinto que fui um fracasso; o que mais eu poderia fazer? Pode ser, mas também é verdade que eu tive muito azar com as lesões. Quando me recuperava e voltava a entrar em forma, recaía... ".

"Então fui para Oviedo e fiz um ano em um nível muito alto, meu desempenho também foi bom no Barça e depois no Sevilla... praticamente não tive lesões no Estrela Vermelha", acrescentou.

Além disso, ele reconheceu que as críticas que recebeu devido a suas lesões o afetaram: "O que move o Real é outra história. O início foi bom, mas depois das lesões veio a pressão pelo que foi dito na imprensa, de que eu era feito de vidro. Isso me afetou. Eu era jovem. Acho que se acontecesse novamente seria diferente".

Ele também deixou claro que nunca se arrependeu de ter jogado no Real Madrid: "Sempre posso me gabar de ter jogado em três grandes clubes: Estrela Vermelha, Real Madrid e Barça".

Finalmente, Prosinecki se referiu ao favorito para vencer a Liga, Prosinecki explicou: "O Barça tem a vantagem de conquistar o primeiro lugar e conquistar dois pontos do Real, mas também acho que eles têm um time melhor. E preciso ver como eles voltarão depos dessa paralisação devido ao coronavírus".