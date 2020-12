"Nunca vi a perfeição no futebol... e já vi muito futebol"

O Liverpool tentará garantirá sua qualificação para as oitavas da Liga dos Campeões depois de um tropeço contra o Atalanta na quarta rodada que ninguém esperava e que abriu um pouco o grupo.

O técnico da equipe, Jürgen Klopp, analisou o momento da equipe e pediu mais compreensão para com os jogadores no momento que todo o planeta está tendo que conviver com o COVID-19.

“Não se trata de ter objetivos e focar em alcançá-los. A situação é o que é e todos temos que superá-la. Para os jogadores, tudo o que vivemos é muito intenso. Estamos jogando felizes... mas sem escolhas. É jogar ou jogar. Você acha que os jogadores podem ter feito um jogo ruim, mas não pensa em tudo o que eles vivenciaram durante a semana de suas vidas", argumentou.

“Para nós é como para o resto das pessoas. Não podemos ver os nossos amigos, não podemos ver a nossa família... Recuperar-se não é só dormir ou fazer fisioterapia. É dar-se um pouco de liberdade por alguns dias. Agora, não temos esse tempo. Não ajuda ter que jogar a cada três dias a 110%", continuou.

Klopp então se concentrou no futebol do Liverpool e reconheceu que não acredita que haja um jogo perfeito. “Como humano, acho que a primeira coisa que me ajudou na vida foi saber que a perfeição não existe. Procuro sempre fazer o meu melhor, mas nada é perfeito. O mesmo acontece com o futebol. Nunca vi perfeição... e tenho visto muito futebol", explicou.

“No momento em que não se está perfeito, há espaço para melhorar e é isso que tentamos fazer”, deixou claro o alemão, que também elogiou Diogo Jota: “Desde o primeiro jogo que o vi no Wolves - e ele não sabe - eu sabia que queria ele". O português está vivendo uma grande primeira temporada como 'red'.