"Nunca vi Messi como um rival"

Cristiano Ronaldo brilhou no Camp Nou com um doblete de pênalti e foi fundamental para a Juventus de Turim passar como líder do grupo. O português falou após a goleada em Barcelona.

"Acho que pode ser uma injeção de confiança porque precisávamos de uma vitória como essa. O Barcelona sempre será o Barcelona, ​​mesmo que uma situação ruim esteja acontecendo. Pensamos que era impossível vir e fazer isso aqui", disse o atacante em 'Movistar +'.

CR7 foi questionado sobre o duvidoso pênalti na jogada de Araujo. Uma jogada que gerou polêmica porque muitos acreditam que a punição foi excessiva.

"Não sei se foi pênalti porque não vi televisão. São decisões e não quero entrar nesse mérito porque o trabalho do árbitro é sempre muito complicado. Quando você marca três gols no Camp Nou, acho que não há dúvida de que merecemos passar em primeiro", continuou Cristiano.

Como poderia ser diferente, o homem da Juventus falou sobre sua relação com Leo Messi dentro e fora de campo: "Sempre tive uma relação cordial com Messi. Nunca vi Messi como rival, porque ambos tentamos fazer o melhor para as nossas equipes. Se lhe perguntarem, tenho a certeza que vai dizer a mesma coisa. Vejo ele como sempre e o Barcelona está passando por um momento difícil, mas todas as equipes passam por uma má fase e são um excelente time”.

Para finalizar, Cristiano deixou claro que quer continuar no mais alto nível e que não vê sinal da aposentadoria. "Quero continuar e estar preparado para as próximas batalhas", concluiu.