Nuno acredita na renovação de Adama Traoré

Adama Traoré tem contrato com o Wolverhampton válido até 2023, mas a diretoria já quer garantir um vínculo mais longo. No entanto, o atacante espanhol ainda não aceitou as propostas recebidas.

Rumores já apontaram para o interesse de clubes como Liverpool, Manchester United e Bayern de Munique. Diante disso, o jogador parece estar disposto a esperar por possíveis convites de gigantes.

Segundo o jornal 'The Telegraph', o treinador português Nuno Espírito Santo está confiante na permanência de Traoré. Além disso, a publicação afirma que os Wolves têm condições financeiras de negociar.

Aos 24 anos, o atacante vive um começo de temporada apagado apesar de sua participação com a seleção da Espanha. No clube inglês, ele atuou nove vezes, foi titular em apenas quatro e não marcou gols nem deu assistências.

Traoré encerrou a campanha anterior com seis gols e 13 assistências nos 54 jogos disputados, dos quais foi titular em 41 ocasiões.