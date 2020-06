Raúl Jiménez, exigido ao máximo por Nuno

Desde que ingressou no Wolves na última temporada, Raúl Jiménez se tornou a principal referência do time. Com 17 gols e sete assistências, o atacante vem fazendo a melhor campanha de sua carreira profissional.

O ex-Benfica já superou sua melhor marca nesta temporada, com 23 gols e nove assistências nos 45 jogos disputados. Além disso, superou seu compatriota Chicharito Hernández como o mexicano com mais gols em uma temporada da Premier League.

Os Wolves estão em sexto lugar na tabela, empatados em pontos com o Manchester United (46). Com o objetivo de conquistar uma vaga na Liga Europa, o técnico Nuno Espírito Santo disse que espera ainda mais de Raúl Jiménez.

"Ele é um jogador importante; seu talento, suas qualidades, sua ética de trabalho... ele é impressionante. Estou muito feliz por ele ter quebrado o recorde do clube, mas sempre digo a ele o que faremos, estou desafiando o time, mas sobre tudo ele porque temos oito jogos para disputar. Raúl pode melhorar, então vamos tentar", afirmou.