Nuno Espirito Santo renova por três anos com os Wolves

O Wolves é um time que se destaca por ter um elenco cheio de portugueses. Além dos jogadores, o comandante também vem de terras lusitanas. Com trabalho bem avaliado pela diretoria, Nuno Espirito Santo renovou o contrato.

Neste sábado, o clube confirmou por meio das redes sociais que o treinador de 46 anos assinou sua permanência até 2023. Após o anúncio, ele comemorou a renovação.

"Sinto-me bem, preparado e entusiasmado. Estou a trabalhar arduamente para o futuro", disse o técnico e ex-goleiro, que deixou a equipe na sétima colocação da Premier League na campanha de 2019-20.

Com passagens por Rio Ave, Valência e Porto, Nuno chegou ao clube inglês em 2017 e comandou o time no retorno à elite do futebol da Inglaterra em seu primeiro ano. No segundo, classificou a equipe para as competições europeias, o que não acontecia há 39 anos.