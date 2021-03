Nuno Mendes é alvo do Manchester City, diz jornal

Com apenas 18 anos, Nuno Mendes tem papel importante na campanha invicta do Sporting, que lidera o Campeonato Português com onze pontos de vantagem sobre o SC Braga.

De acordo com o jornal 'Record', o Manchester City já fez contatos para buscar informações sobre o promissor lateral-esquerdo, entrando em uma lista de interessados poderosos.

Rumores nos últimos meses já o colocaram no alvo de gigantes como Real Madrid, Milan, Manchester United e Liverpool.

Os números explicam tamanho interesse: 24 jogos disputados nesta temporada, sendo titular em 23. Nuno Mendes soma um gol e duas assistências em 2020-21.

Nuno Mendes foi integrado ao time principal na temporada passada e ganhou espaço na atual. Seu desempenho levou o clube a renovar seu contrato, com cláusula de rescisão passando de 45 milhões de euros para 70 milhões. Seu vínculo continua sendo válido até 2025.