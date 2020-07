Nuno quer continuar nos Wolves

A grande temporada dos Wolves não só rendeu elogios a Raúl Jiménez. No banco, muitos colocam os olhares sobre o bom trabalho de Nuno.

O treinador vem sendo especulado em vários grandes clubes como Atlético de Madrid, por exemplo, seria um desses interessados, caso a era Simeone chegasse ao fim.

No entanto, de acordo com as informações do 'Daily Mail', o treinador do Wolverhampton descarta abandonar seu cargo para tentar a sorte em outro lugar.

Tanto que o clube inglês já estuda há várias semanas a renovação do treinador que pode colocar a equipe na próxima Europa League.