Nuno seria o escolhido caso Simeone saia

Nesta temporada, os resultados e o jogo não acompanham Diego Simeone no Atlético de Madrid. O treinador está com problemas para adaptar as novas estrelas que o clube tem.

Há quem pense que o seu ciclo na entidade 'colchonera' chegou ao fim e o próprio técnico pensaria em deixar o banco assim que a temporada terminar.

No clube, sabem que isso é uma possibilidade e já estão estudando a chegada de um novo técnico, caso seja necessário no próximo verão.

Segundo a informação de 'Sun', o escolhido para esse trabalho seria Nuno Espírito Santo, que vem atuando em grande nível com os Wolves há várias temporadas.

Nuno está na lista de ativos de Jorge Mendes, que tem um amplo relacionamento com o grupo 'colchonero' após a chegada de homens como João Félix.