Nuno tranquiliza os torcedores: Rui Patrício está consciente

O treinador dos Wolves, o português Nuno Espírito Santo, garantiu que o goleiro Rui Patrício, que teve de abandonar o campo de maca após sofrer uma concussão como consequência de uma pancada na cabeça do companheiro de equipe Conor Coady, já está consciente.

"Ele está bem. Ele está totalmente ciente e se lembra de tudo o que aconteceu. Foi uma colisão com o joelho do Coady na cabeça, mas já conversamos com ele e ele está bem. Quando se trata de uma pancada na cabeça é sempre preocupante, mas está tudo bem e ele vai se recuperar”, disse Nuno em comunicado à rede 'Sky Sports' após o jogo que acabou com vitória dos 'reds'.

Rui Patrício recebeu um golpe em campo aos 85 minutos de jogo entre Wolves e Liverpool depois de ter sua cabeça atingida pelo joelho de Coady, na tentativa de evitar o gol.

Tal lesão obrigou o goleiro internacional português a ser atendido durante 15 minutos no campo, antes de sair de campo de maca.