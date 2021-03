Nyom é expulso após dura entrada em Renan Lodi

Aos 70' da partida, o Getafe teve que ficar com um jogador a menos após Allan Romeo Nyom receber um cartão vermelho direto por uma dura entrada em Renan Lodi.

O lateral brasileiro salvou uma bola na beira do campo se antecipando a marcação, Nyom chegou atrasado e entrou com as travas da chuteira na canela de Lodi.

Inicialmente o árbitro deu apenas o cartão amarelo, mas foi avisado pelo VAR, se dirigiu até o monitor e voltou com o cartão vermelho nas mãos.