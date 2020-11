O 24º encontro de José Mourinho e Pep Guardiola

Vice-líder a um ponto do Leicester, o Tottenham volta a campo nesse sábado, pela nona rodada do Campeonato Inglês, em visita do Manchester City, que é o décimo na tabela e tem cinco pontos a menos.

O jogo será a 24ª ocasião em que José Mourinho e Pep Guardiola se enfrentam. Além de querer assumir a primeira posição na tabela, o técnico português tem um duelo pessoal com o catalão como motivação.

O histórico de confrontos entre os dois tem vantagem de Pep Guardiola, que venceu dez jogos, empatou sete e foi derrotado seis vezes pelas equipes de Mou.

Em todos esses encontros, é apenas a segunda vez que o português chega com superioridade na tabela. Isso não ocorria desde a temporada 2011-12, quando o Real Madrid encaminhou o título espanhol no Camp Nou.

A maioria dos duelos entre eles ocorreu quando estavam à frente de Real Madrid e Barcelona. Nesse período, Pep saiu vitorioso cinco vezes (45,45%) e Mou venceu duas (18,8%). Como vizinhos em Manchester, o saldo positivo de Guardiola foi de três vitórias (50%) contra duas do português (33,33%).

Em relação ao quesito gols, a vantagem continua sendo do atual treinador do Manchester City. Seus times balançaram as redes das equipes de Mourinho 37 vezes e sofreram 27 gols.